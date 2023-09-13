Стала известна цель визита ведущего британского дипломата Клеверли в Анкару

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Анкару, чтобы встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой оборонного ведомства Яшаром Гюлером. Об этом сообщил ТАСС.

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В дипведомстве Соединенного Королевства уточнили, что цель переговоров - увеличение торговли между странами и обеспечение региональной безопасности. Кроме того, на встрече речь пойдет о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Клеверли намерен дать высокую оценку усилиям Турции по возрождению зерновой сделки. Стороны также собираются обсудить "более широкие последствия" конфликта на Украине.