Глава ЕК заявила, что Евросоюз выступает за достижение мира на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выступает за достижение мира на Украине. При этом, как указала политик на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, он должен быть справедливым и устойчивым, передает ТАСС.

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Сегодня она выступает с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе.

«Мы хотим мира на Украине, но чтобы он был справедливым и устойчивым», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее РИА Новости обратило внимание на совместное заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуена Фу Чонга. В нем говорится, что два государства выступили за установление справедливого и прочного мира на Украине.