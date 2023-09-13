Во Вьетнаме родился теленок с восемью ногами и тремя глазами

Во Вьетнаме во время тяжелых родов на свет появился необычный теленок. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в начале августа, но известно об этом стало только сейчас. Когда корова отелилась, владельцы хозяйства заметили, что у плода восемь ног, два языка и три глаза. Его внешний вид напоминает то, как срастаются тела сиамских близнецов.

"Несмотря на наш богатый опыт и подготовку, это было крайне сложной задачей из-за множества конечностей теленка", — поделились фермеры.