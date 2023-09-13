Во Вьетнаме родился теленок с восемью ногами и тремя глазами

Во Вьетнаме корова родила трехглазого теленка с восемью ногами и двумя языками
Во Вьетнаме во время тяжелых родов на свет появился необычный теленок. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел в начале августа, но известно об этом стало только сейчас. Когда корова отелилась, владельцы хозяйства заметили, что у плода восемь ног, два языка и три глаза. Его внешний вид напоминает то, как срастаются тела сиамских близнецов.
"Несмотря на наш богатый опыт и подготовку, это было крайне сложной задачей из-за множества конечностей теленка", — поделились фермеры.
Местные фермеры подчеркнули, что это пятая беременность для коровы. До этого случая все протекало без осложнений. В этот раз самка вынашивала детеныша слишком долго.
Газета.Ru: главные новости