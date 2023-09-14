Во Франции высмеяли выступление главы Еврокомиссии

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

Свой пост Филиппо сопроводил роликом, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен Йоханссон вяжет, предположительно, носки. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром о положении дел в Союзе была столь утомительна, что одна из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — выразил возмущение политик.