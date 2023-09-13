Во Франции предрекли Украине уничтожение без диалога с РФ

"У урегулирования конфликта есть два пути: либо уничтожение одной из конфликтующих сторон, и я здесь предупреждаю, что речь не идет о второй ядерной державе мира. Тогда планета может скатиться в тотальную войну. Либо дипломатический диалог", - отметил Саркози.