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Профсоюзы Британии отказались осудить СВО

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Два британских профсоюза отказались поддержать инициативу, осуждающую российскую спецоперацию на Украине; в одном из них заявили, что «империализм присутствует по обе стороны конфликта». Об этом сообщает The Telegraph.

Профсоюз пожарных бригад (FBU) проголосовал против инициативы на конференции Конгресса профсоюзов, настаивая, что возможность для обсуждения этого вопроса рабочими была «закрыта». Одновременно FBU раскритиковал участие Великобритании в конфликте. Профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) воздержался при голосовании и отказался от дальнейших комментариев.

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Японское правительство ушло в отставку в полном составе на фоне перестановок, которые проводит премьер Фумио Кисида, чтобы заручиться поддержкой перед выборами, сообщает Kyodo. Кисида решил назначить рекордное количество женщин на посты министров в попытке повысить популярность своего правительства. Перестановки происходят на фоне продолжающегося снижения поддержки администрации Кисиды, вызванного проблемами с национальной системой удостоверений личности «Мой номер» и недовольством общественности ростом цен в отсутствие повышения зарплат.

Премьер, придерживающийся умеренных взглядов, надеется, что реформа поможет его Либерально-демократической партии снова выйти победительницей на следующих выборах и укрепить поддержку внутри партии. Кисида сменил 11 из 19 членов кабинета министров и увеличил количество женщин-министров до пяти. В частности, бывший министр юстиции Йоко Камикава, опытный депутат, была назначена министром иностранных дел.

Китайцы рассказали о двух исходах украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин предложил США убедить Украину отменить указ, запрещающий переговоры с Россией. На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что США могут поспособствовать отмене указа, «если считают, что Украина готова к переговорам», рассказал китайский портал «Гуаньча».

Агентство РИА Новости рассказало, что читатели издания поддержали позицию Путина. Один из комментаторов заявил, что «без разрешения Байдена Зеленский не осмелился бы инициировать прекращение огня». Еще один читатель предположил, что США и ЕС «скоро заставят Украину уступить в обмен на перемирие».

«В конце концов Украина будет истощена. Тогда возможны два исхода: НАТО либо рухнет, либо откажется от Украины», - подчеркнул один из комментаторов.

Бывший военный США назвал «неприятный для Запада» факт о Донбассе

Бывший военнослужащий ВМС США, журналист Патрик Ланкастер заявил, что население Донбасса считает себя частью России. Об этом сообщает Judging Freedom.

По словам Ланкастера, он рассказывал встречавшимся ему жителям Донбасса, что на Западе эту территорию считают частью Украины.

«Но они все до одного отвечали, что они - часть России. Это просто факт, нравится это Западу или нет», - подчеркнул он.

Экс-советник Петангона предупредил об опасных маневрах НАТО в Черном море

Экс-советник главы Петангона Дуглас Макгрегор рассказал Judging Freedom, что маневры НАТО в Черном море могут привести к столкновению с Россией. Он подчеркнул, что Черное море для России так же важно, как Карибское море для США. По его словам, если западные корабли в Черном море «подойдут слишком близко к чему-нибудь, что жизненно важно для русских», то те ответят.