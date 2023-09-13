Зеленский и Дуда встретятся в ближайшее время

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретятся в ближайшее время. Об этом сообщил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот, передает украинское издание Klymenko Time.

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Шрот отметил, что из соображений безопасности не хочет афишировать подробности встречи, то, когда она состоится.

Также представитель канцелярии Дуды заявил, что Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, сам президент "находится под угрозой террористической атаки со стороны России".

Известно, Зеленский и Дуда обсудят зерновой конфликт между Украиной и Польшей.

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия заявляли о планах продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника были запрещены на рынках указанных стран с целью защиты местных фермеров от притока более дешевой продукции с Украины.