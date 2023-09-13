Президент Узбекистана посетит США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев собирается очно принять участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН во второй половине сентября, которая проходит в США , передает РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, узбекистанский лидер выступит с речью в Нью-Йорке.

"[Мирзиеев] примет участие в общеполитических дискуссиях на высоком уровне и выступит с речью В рамках визита лидер Узбекистана примет участие во встрече лидеров США и стран Центральной Азии в формате "С5+1", которая пройдет по приглашению президента США [ Джо Байдена ]", - отметил представитель президента Узбекистана.

Он добавил, что в этом году форум "Центральная Азия+США" должен пройти на высшем уровне, то есть при участии глав государств. Асадов подчеркнул, что до этого встречи проходили на уровне министров иностранных дел.