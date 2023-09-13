Китай ответил на критику Подоляка интеллектуального потенциала страны

Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису и соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать. Как сообщает РИА Новости, так официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала критику интеллектуального потенциала Китая от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Напомним, что ранее Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, поскольку эти страны якобы не анализируют «последствия собственных шагов».

Мао Нин отметила, что не знает подоплеки высказываний Подоляка и ему бы стоило выступить с разъяснениями. Официальный представитель ведомства напомнила, что Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу конфликта на Украине, призывал к перемирию и переговорам, а также продвигал политическое урегулирование.

«Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — сказала Мао Нин.