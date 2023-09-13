Администрация Эрдогана прокомментировала переговоры с Путиным по зерновой сделке

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке стоят в повестке. Однако неизвестно, удастся ли их провести до проведения Генеральной ассамблеи (ГА) ООН . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции.

Заявлено было сделано на фоне итогов саммита G20 в Индии, по итогам которого турецкий лидер заявил о готовности продолжать "телефонную дипломатию" с Путиным. В частности, он добавил, что Турция попросит ООН направить России еще одно предложение по возвращению в зерновую сделку, где будут прописаны гарантии подключения к системе обмена платежными данными (SWIFT) и страхования российских судов.