Очевидцы заметили яркие вспышки синего света в небе незадолго до разрушительного землетрясения магнитудой 6,8 в Марокко, случившегося вечером в субботу, 9 сентября. На видеозаписи феномена в социальных сетях обратил внимание Business Insider (BI).

По словам опрошенных изданием экспертов, речь шла о так называемых "огнях землетрясения" или EQL. Ранее их фиксировали перед сейсмическими толчками в Мехико в 2021 году, над Японией накануне землетрясения 2022 года и во время других тектонических событий.

Кроме того, существует небольшое количество записей о подобных явлениях, происходивших столетия назад вплоть до японского землетрясения Дзеган-Санрику в 869 году. Однако ученые считали подобные свидетельства вымыслом до тех пор, пока не появилось достаточное количество фото- и видеосвидетельств реальности данного феномена.

Природа возникновения "огней землетрясения" до сих пор не изучена. По мнению геофизиков из американского исследовательского института SETI, зарево в небе незадолго до подземных толчков может возникать из-за трения тектонических плит друг об друга. Таким образом возникает ток, который ионизирует воздух в районе будущего эпицентра. Однако с этой гипотезой не согласны ученые из Университета Северной Каролины, утверждающие, что трение камней не способно создать разряд достаточной силы.

Другая теория гласит, что вспышки в небе перед землетрясением возникают из-за замыканий на высоковольтных линиях электропередачи, когда ранние толчки начинают сотрясать опоры ЛЭП.