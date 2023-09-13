ЕК предложит продлить специальный механизм предоставления убежища украинцам
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит продлить специальный механизм предоставления убежища украинцам.
Об этом она заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
«Я c гордостью могу сообщить, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев в ЕС», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.