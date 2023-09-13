Политолог объяснил слова Зеленского об отсутствии хеппи-энда для Украины

Политический обозреватель Александр Васильев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому изданию Economist о том, что происходящее в его стране - "не фильм со счастливым концом". По мнению эксперта, в присущей украинскому лидеру актерской манере он пытается вызвать сочувствие у Запада.

"Он [Зеленский] выбрал себе новую драматическую роль. Но это не тот случай, когда маленькому человеку для победы над целой зловещей империей достаточно бросить в лаву кольцо. Он и сам прекрасно понимает, что чудесным образом ситуация не разрешится, поэтому прикладывает максимум усилий, чтобы вызвать у западной аудитории сочувствие и сопереживание", - сказал Васильев.

В интервью британским журналистам Зеленский призвал не ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда. Он заявил, что за время военных действий Украина потеряла многих людей. Президент странны в очередной раз напомнил, что боевые действия на границе с Россией — "это не фильм". В то же время украинские военные рассказали NYT об успехах российской армии в продвижении к Купянску в Харьковской области. Что происходит в зоне боевых действий — в материале "Газеты.Ru".