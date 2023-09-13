Власти Латвии начнут депортировать не сдавших языковой экзамен россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно латвийскому закону об иммиграции срок действия временного вида на жительство (ВНЖ) для граждан России истекает в сентябре. Дальше необходимо подать заявку на ПМЖ с сертификатом о знании государственного языка на уровне А2. При отсутствии такого документа россиянину будет грозить депортация через 90 дней.

Руководитель Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко заявил агентству, что большинство русскоязычных лиц, записавшихся на тестирование по латышскому языку, провалили его с первого раза.

Экзамен состоит из четырех частей: восприятие на слух, чтение, письмо и разговор. Средние результаты — 71%, 73%, 56%, 67% соответственно. Для сдачи экзамена требуется минимум 60%.

Тест многие не сдали, однако сразу депортировать большое количество людей в парламенте Латвии сочли нецелесообразным. Поэтому власти приняли в первом чтении поправки к иммиграционному закону, дающие отсрочку на два года.