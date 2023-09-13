В ЕС смягчили запрет на ввоз одежды и личных вещей из России

Еврокомиссия (ЕК) изменила рекомендации для стран ЕС о том, как применять запрет на ввоз из России товаров личного пользования, в том числе одежды и средств гигиены. В ЕК заявили, что таможенники должны применять меры «соразмерным и разумным образом».

8 сентября на сайте ЕК обновилась страница с ответами на часто задаваемые вопросы о санкциях против России. В ответе на вопрос, могут ли граждане РФ временно ввозить в ЕС для личного использования товары и авто, «перечисленные в приложении XXI и подпадающие под запрет согласно статье 3i регламента Совета ЕС 833/2014», в ЕК заявили, что это запрещено.

Статья 3i запрещает покупку, импорт или транзит товаров, перечисленных в приложении XXI, если они произведены в России или экспортированы из РФ. В случае с автомобилями речь идет о зарегистрированных в РФ авто с российскими номерными знаками. Среди попадающих под запрет вещей - телефоны, косметика, зубные пасты, шампуни, женская одежда.

Своими разъяснениями ЕК подтвердила право таможенных органов конфисковывать у россиян личные вещи из запрещенных категорий. Случаи изъятия авто с российскими номерами уже были в Германии.

Через несколько дней в ЕК выпустили новые разъяснения, в которых отмечается, что таможенники должны применять запрет на ввоз личных вещей на территорию ЕС «соразмерным и разумным образом». Под полным запретом остается ввоз автомобилей.

«Не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код CN, указанный в Приложении XXI и производятся в России или экспортируются из нее», - заявили в ЕК.

При этом для таких товаров, как предметы личной гигиены или