В сенате США оценили шансы на объявление импичмента Байдену

В верхней палате американского парламента вряд ли получится собрать голоса для объявления импичмента президенту США Джо Байдену, считает сенатор-республиканец Томми Табервилл, передает The Hill. По его словам, сенату придется "подождать и посмотреть, что произойдет" во время расследования против главы государства в палате представителей конгресса.

"Вы не выносите голосование на обсуждение, если вы не уверены, что сможете получить необходимое количество голосов у нас сейчас и так достаточно проблем", - отметил Табервилл.

Он добавил, что у США достаточно дел и не стоит тратить время на процедуру, которая заранее будет провальной. Табервилл подчеркнул, что он не против расследования деятельности президента, но импичмент должен быть "железобетонным" для его реализации.

"Надеюсь, мы просто выясним, что происходит, и американский народ узнает правду", - заключил сенатор.