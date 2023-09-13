Чехия не намерена выдавать Украине остающихся на ее территории украинцев, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщило издание idnes.cz.

"Чехия не будет осуществлять экстрадицию на Украину находящихся на ее территории мужчин - граждан этой страны, уклоняющихся от службы в ВСУ", - подчеркнули в СМИ.

Решение объясняется закрепленной в международных соглашениях обязанностью для республики исключить высылку европейскими государствами иностранных граждан за уклонение от военной службы. Под условия соглашения также попали дезертирство из армии или неподчинение приказам командования.

Не исключается, что экстрадиция уклонистов на Украину будет производиться в индивидуальном порядке. Среди причин для таких мер - совершение преступления в гражданской сфере.

Пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка пояснил, что украинские судебные органы в отдельных случаях могут направить запрос на выдачу конкретного гражданина. Затем Чехия изучит данное обращение и примет решение в индивидуальном порядке.

В Чехии в настоящий момент менее 90 тыс. украинцев, которые "теоретически могли бы служить в армии", добавили в газете.