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Глава Sputnik Молдова рассказал о причине депортации

Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов рассказал, что его решили депортировать из Молдавии как «угрожающее национальной безопасности страны» лицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Sputnik Молдова рассказал о причине депортации
© РИА Новости

13 сентября Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии. Ему выдали постановление о депортации первым же рейсом и предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

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«Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл - там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними», - рассказал он.

По словам Денисова, по дороге в аэропорт ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности.

«В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее», - добавил он.

Его привезли в аэропорт Кишинева и там купили билет до Москвы.

Денисов заявил, что представители власти вели себя с ним «достаточно корректно» и вежливо, но не дали собраться.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал депортацию, заявив, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».

В 2022 году власти Молдавии заблокировали Sputnik Молдавия, заявив о риске распространения «дезинформации, затрагивающей национальную безопасность».

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