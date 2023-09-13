Глава Sputnik Молдова рассказал о причине депортации

Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов рассказал, что его решили депортировать из Молдавии как «угрожающее национальной безопасности страны» лицо. Об этом сообщает РИА Новости.

13 сентября Денисов сообщил, что его депортируют из Молдавии. Ему выдали постановление о депортации первым же рейсом и предписание о десятилетнем запрете на въезд в страну.

«Я утром спал, мне позвонили в дверь, открыл - там сотрудники миграционной службы, представились, показали документы, попросили собраться и проехать с ними», - рассказал он.

По словам Денисова, по дороге в аэропорт ему вручили копию решения о том, что он должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности.

«В документе о запрете на въезд что-то было написано про информационную деятельность и так далее», - добавил он.

Его привезли в аэропорт Кишинева и там купили билет до Москвы.

Денисов заявил, что представители власти вели себя с ним «достаточно корректно» и вежливо, но не дали собраться.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал депортацию, заявив, что «разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений».