В ЕС призвали скорее принять Украину и Молдавию в объединение

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По данным источников, председатель ЕК в этом месяце заявила послам ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы в новых геополитических реалиях. По ее словам, Украине и Молдавии необходимо предоставить членство, чтобы не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

Этим двум странам и еще пяти балканским, подавшим заявку на вступление в объединение, необходимо провести реформы в соответствии с требованиями блока. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия объявит, будет ли она рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в члены ЕС.