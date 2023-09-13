Служба безопасности отеля в Нью-Дели обнаружила "подозрительное оборудование" у китайских делегатов, прибывших на прошлой неделе на саммит "Большой двадцатки". Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 7 сентября в отеле Taj Palace, где остановилась китайская делегация, прибывшая для участия в саммите G20 9-10 сентября. Один из гостей саммита прибыл в отель с "сумкой необычных габаритов". Служба безопасности пропустила его внутрь в соответствии с дипломатическим протоколом.

Позже сотрудник отеля заметил в комнате делегации "подозрительное оборудование" внутри двух сумок. Он уведомил службу безопасности, которая попросила у представителей КНР позволить им просканировать сумки, но те отказались.

"Сотрудники службы безопасности простояли снаружи комнаты около 12 часов, но представители Китая отказались отдать свои сумки на проверку. После долгих переговоров китайская делегация увезла сумки в посольство [КНР]", - заявил неназванный собеседник телеканала.