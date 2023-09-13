Руководителю Sputnik Молдова запретили въезд в страну на 10 лет

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил о своей депортации из Молдавии и выданном ему предписании о 10-летнем запрете на въезд в страну. Об этом пишет РИА Новости.

По словам журналиста, его увезли из дома в Кишиневе сотрудники миграционной службы, не дав даже собрать вещи и забрать домашних животных.

«Выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность», – пояснил Виталий Денисов, отметив, что вместе с силовиками едет в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

Ранее главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию, где он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. При этом лидеру одного из регионов России даже не дали выйти из самолета, вместо этого, ему вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде. Сам Минниханов сообщил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом.