Зеленский поблагодарил Болгарию за снятие запрета на импорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Болгарии Николая Денкова за отмену запрета на импорт сельхозпродукции после 15 сентября. Об этом он написал на странице в соцсети X (ранее Twitter).

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«Я благодарю премьер-министра Николая Денкова и его команду, а также болгарских парламентариев, поддержавших этот шаг», — написал Зеленский.

Он отметил, что Болгария «подает пример истинной солидарности».

До этого парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины. За отмену запрета проголосовали 124 депутата, против — 67. Восемь парламентариев воздержались.

15 сентября истекает срок действия запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Польшу, Словакию, Румынию, Болгарию и Венгрию. По данным зарубежных СМИ, Еврокомиссия не намерена его продлевать. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, при таком сценарии Польша намерена запретить импорт украинских зерновых в одностороннем порядке.