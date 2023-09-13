Пока вы спали: заявления Маска о Starlink и визит лидера КНДР в РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

Видео дня

Пхеньян, по предварительным данным, произвел очередной пуск баллистической ракеты, сообщает ТАСС.

Она, предположительно, уже упала. Точное место падения неизвестно. Япония призывают суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а связаться с властями.

Позднее японская береговая охрана выпустила еще одно предупреждение о ракетном пуске КНДР, что может свидетельствовать о том, что Северная Корея могла запустить две ракеты в сторону Японского моря.

Губернатор Севастополя назвал подробности ракетной атаки Киева

При ракетной атаке украинских военных на Севастополь пострадали 24 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора города Михаила Развожаева.

По его словам, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

На южной площадке Севморзавода в результате атаки произошел пожар.

На месте работают все оперативные службы.

Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за санкций США в 2022 году

Бизнесмен из США Илон Маск заявил, что его отказ активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году обусловлен действием антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

По словам миллиардера, на момент поступления запроса Starlink в районе Крыма был отключен. Для этого необходимо одобрение со стороны американского правительства, которого у него не было.

Как указал бизнесмен, Киев обратился «с просьбой принять участие в крупной военной акции». Маск сравнил подобную диверсию с нападением Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года.

Крупные британские профсоюзы отказались подписывать заявление с осуждением СВО

Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к конфликту вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Некоторые участники мероприятия не стали подписывать заявление с осуждением специальной военной операции. Изначально организаторы планировали единогласно принять на ней заявление под названием «Солидарность с Украиной», однако два профсоюза выступили против этого предложения.

Некоторые обратили внимание на лицемерие Запада, указав на империалистический характер политики Лондона и участие ее военнослужащих в интервенциях в Афганистан, Ирак и Ливию.

Ким Чен Ын считает визит в РФ демонстрацией важности стратегических отношений с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает свой визит в РФ демонстрацией важности стратегических отношений между Пхеньяном и Москвой, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил по прибытии на станцию Хасан в Приморье, где его встретили российские чиновники. Глава КНДР отметил, что он «рад снова посетить Россию» спустя четыре года после его первого визита, который состоялся в апреле 2019 года.