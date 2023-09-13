Япония выразила решительный протест КНДР в связи с запуском ракет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны выражает протест КНДР в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет. Его слова на пресс-конференции в Токио передает ТАСС.
"В связи с очередными пусками мы выразили решительный протест КНДР по линии посольства в Пекине", — указал Мацуно.
До этого береговая охрана Японии сообщала, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Примерно через 6 минут уточнялось, что северокорейская ракета уже упала. Позднее стало известно о запуске второй ракеты.
Вероятно, северокорейские ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. 8 сентября сообщалось, что в КНДР в торжественной обстановке прошла церемония спуска на воду новейшей подводной лодки, которая оснащена тактическим ядерным оружием. На церемонии, приуроченной к предстоящему Дню образования КНДР, присутствовал лидер государства Ким Чен Ын.