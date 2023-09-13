Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом

Американский миллиардер Илон Маск связал отказ включать спутниковую систему Starlink над Крымским полуостровом для атаки беспилотных летательных аппаратов Украины на российские корабли с действием санкций против России со стороны Вашингтона, которые запрещали ему это делать, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры включают Крым, «и нам не разрешено запускать соединение». Предприниматель указал, что для включения работы Starlink над российским полуостровом он должен был получить разрешение со стороны американского правительства, которого у компании не было на момент запроса со стороны Киева. Бизнесмен признал, что готов был бы включить Starlink над полуостровом, если бы получил «директиву» главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

Маск также сравнил возможную атаку украинских Вооруженных сил на ВМФ России в Крыму с нападением Японии на Перл-Харбор. Миллиардер указал, что оно стало «тактической победой», которая привела к «стратегическому поражению» Токио во Второй мировой войне.

Кроме того, по словам Маска, в администрации президента США есть люди, которые ему «не желают хорошего».