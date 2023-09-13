Британцы пожаловались на украинских военных

Жители Великобритании пожаловались на шум с полигона, на котором осуществляют тренировки военные из Украины, сообщает Times.

Жители города Лидд обратились в местный совет. Они просят принять меры из-за взрывов и дыма с полигона Lydd Ranges, где обучаются солдаты украинской армии. Один из местных жителей сообщил, что из-за стрельб вибрирует весь дом, а в квартирах и дребезжат стекла. Он предложил закрыть военную базу, отметив, что ненавидит здесь жить.

Британское Министерство обороны согласилось сократить количество учений на треть. Командующий базой Марк Пауэлл сообщил, что хочет сохранить хорошие отношения с «добрыми жителями Лидда».