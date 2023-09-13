Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию указывает на приоритетное внимание КНДР к связям с Москвой , сообщает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

В последний раз глава Северной Кореи был с визитом в РФ в 2019 года. В этот раз он приехал на бронепоезде. Ким Чен Ын уже провел переговоры с руководителем Приморья Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. Ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным.