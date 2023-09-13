Эксперты оценили шансы импичмента для Байдена

Членам Республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов в настоящее время не хватает доказательств для импичмента главе государства Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Как заявил экс-прокурор Минюста Рональд Сиверт, запуск расследования в рамках процедуры импичмента может стать важным шагом к пониманию причин беспокойства парламентариев о предполагаемой роли главы государства в бизнесе сына президента Хантера. По его словам, пока реальный импичмент маловероятен, однако для общества важно понять, что происходило через выплаты его сыну иностранными организациями.

Как указал эксперт, несмотря на недостаточное количество доказательств для импичмента, республиканцам хватало свидетельств для запуска самого расследования, чтобы выяснить, почему на счета семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранных граждан. Также расследование позволит установить, сколько именно денег переводилось Байдену от его сына Хантера.

Профессор права в Стэнфордском университете, бывшая сотрудница американского Минюста Памела Карлан также заявила о недостаточном объеме доказательств для отстранения главы Белого дома от власти.