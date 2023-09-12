Представители США хотят посетить Южную Корею для решения вопросов безопасности

Высокопоставленные представители Соединенных Штатов посетят Южную Корею для обсуждения некоторых вопросов, в том числе касающихся безопасности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его сведениям, "высокопоставленные официальные лица Министерства обороны и Министерства торговли США вскоре отправятся в Южную Корею для [проведения] переговоров", в том числе по поводу "путей усиления принимаемых странами [мер] совместного сдерживания против исходящих от Северной Кореи ядерных угроз".

Как отмечает агентство, визиты состоятся "на фоне приезда" лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына в Россию.