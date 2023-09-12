Госдеп назвал Нагорный Карабах страной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер назвал Нагорный Карабах страной.

"За последние 24 часа одна партия гуманитарной помощи проследовала по маршруту через Агдам в Нагорный Карабах. Так что мы повторим свой призыв по этому конкретному вопросу о важности открытия обоих коридоров в страну. В более краткосрочной перспективе. А в более долгосрочной перспективе - к достижению двумя странами (Азербайджаном и Арменией - прим. ТАСС) окончательного [мирного] соглашения", - заявил Миллер на брифинге.

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Представитель американского внешнеполитического ведомства отказался комментировать высказывания президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, касавшиеся ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Оставлю этот комментарий без ответа. Скажу только, что мы продолжаем работать над тем, чтобы урегулировать ситуацию между Арменией и Азербайджаном", - отметил Миллер.

Упомянутая им партия гуманитарной помощи была передана Россией. Как подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован Лачинский коридор "и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе".

Как заявил ранее Путин, руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе, подчеркнул президент.