Стала известна причина временного перемирия принцев Уильяма и Гарри

Принц Уильям пошел на встречу брату, чтобы ненадолго примириться с ним. Об этом сообщает Mirror.

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В 2022 году принц Уильям поменял свое отношение к брату и отправил сообщение, в котором пригласил его и Меган Маркл присоединиться к Длинной прогулке в Виндзоре. Это стало первым случаем публичного воссоединения пары после того, как Сассексы отошли от роли королевских особ и переехали в США.

Во время 40-минутной прогулки принц и принцесса Уэльские, а также Гарри и Меган пожимали руки собравшимся людям и принимали букеты цветов и другие подарки, в том числе мягкие игрушки в виде медвежонка Паддингтона. Обе пары, одетые во все черное, выглядели слегка взволнованными, поскольку прибыли вместе на одном автомобиле, а затем почти час общались с ожидающими их поклонниками на территории замка.