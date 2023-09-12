Меган Маркл воссоединится с принцем в Гарри в Германии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена при посадке на самолет в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Mirror.

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При посадке на борт самолета Меган Маркл была одета в непринужденный наряд, состоящий из темно-синего джемпера с V-образным вырезом и элегантных черных брюк. По сообщениям журналистов, герцогиня Сассекская направилась сначала в Лондон, а затем в Дюссельдорф. В Германии сейчас находит принц Гарри.

В конце июля стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл присматривают дом в Малибу, чтобы переехать туда со своими детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет. Позже TMZ сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские осмотрели земельный участок под особняк в Малибу стоимостью $8 млн. Однако инсайдер из близкого окружения пары опроверг эту информацию.