В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Словакия и Венгрия, две страны Европейского союза (ЕС), выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины до конца текущего года. Об этом написал глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).