Маск считает Гейтса сумасшедшим и лицемером
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обижен на предпринимателя Билла Гейтса за продажу акций Tesla и считает его сумасшедшим и лицемером. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биографию американского бизнесмена.
«Была одна проблема в их отношениях. Гейтс на шорт-сейл избавился от акций Tesla, опасаясь, что они упадут в цене. Гейтс оказался неправ и потерял 1,5 миллиарда долларов, а Маск узнал об этом и просто кипел», — говорится в книге.
Там отмечается, что позже предприниматель принес извинения бизнесмену, но тот все равно был груб с ним, так как считал, что он разделяет с ним цель к инвестициям в экологически чистый вид транспорта. Через время Гейтс пытался обсудить с Маском некоторые проекты в сфере климата, но глава SpaceX заявил, что не может воспринимать «его филантропию по климату серьезно» после продажи акций его компании, которая «делает больше всех для решения проблем климата».
Поведение предпринимателя тогда бизнесмен посчитал лицемерным, а сейчас и вовсе «полностью уверен, что он совершенно ненормальный».