Маск считает Гейтса сумасшедшим и лицемером

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обижен на предпринимателя Билла Гейтса за продажу акций Tesla и считает его сумасшедшим и лицемером. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биографию американского бизнесмена.

«Была одна проблема в их отношениях. Гейтс на шорт-сейл избавился от акций Tesla, опасаясь, что они упадут в цене. Гейтс оказался неправ и потерял 1,5 миллиарда долларов, а Маск узнал об этом и просто кипел», — говорится в книге.

Там отмечается, что позже предприниматель принес извинения бизнесмену, но тот все равно был груб с ним, так как считал, что он разделяет с ним цель к инвестициям в экологически чистый вид транспорта. Через время Гейтс пытался обсудить с Маском некоторые проекты в сфере климата, но глава SpaceX заявил, что не может воспринимать «его филантропию по климату серьезно» после продажи акций его компании, которая «делает больше всех для решения проблем климата».