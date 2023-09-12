Жительница Житомира нашла в огороде десятки мин

Жительница Житомира копала в огороде картошку и нашла десятки мин времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины по Житомирской области.

Отмечается, что на приусадебном участке были обнаружены закопанные в землю 82 минометных снаряда калибра 82 миллиметра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

В Нацполиции отметили, что после их обнаружения женщина поступила правильно, вызвав на место экстренные службы и не предпринимая действий по самостоятельному извлечению находки из земли.