Fox News: Белый дом признал, что помощь Киеву превысила $110 млрд

Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.

Об этом рассказал телеканал Fox News.

На сайте опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг для сенаторов-республиканцев, которые в январе потребовали отчёта о расходах на Киев.

Таблица гласит, что США выделили $110,97 млрд Украине на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Из этой суммы было потрачено $101,2 млрд.