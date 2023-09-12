Зеленский упрекнул ООН в недостаточном давлении на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Организацию Объединенных Наций (ООН) в отсутствии единства в вопросе давления на Россию. Об этом он высказался во время онлайн-встречи со студентами из Нидерландов, сообщает пресс-служба главы республики.

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По его мнению, ООН «могла бы быть лучшей площадкой для объединения мира», однако страны-участницы организации, желающие продолжать отношения с Россией, больше интересуются своей экономикой, нежели ценностями.

Кроме того, украинский лидер раскритиковал «хрупкое единство» среди стран Европейского союза, которые якобы помогают Москве в обходе санкционных мер ради решения собственных экономических задач или дешевой энергетики.