Стало известно о взрыве в Запорожье

Стало известно о взрыве в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

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Помимо этого, четыре области — Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Херсонскую — предупредили о баллистической угрозе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих областях объявлена воздушная тревога.

Ранее днем 12 сентября в Запорожье уже сообщали о серии взрывов. В регионе была объявлена тревога. Данные о месте происшествия и пострадавших не приводятся.