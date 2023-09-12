Киев ужесточил контроль за иностранцами с возможным гражданством России

Украинское правительство ужесточило контроль за иностранцами для того, чтобы выявить людей с несколькими гражданствами, в том числе и с паспортом России.

Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, власти ввели проверку заявителей по месту жительства при оформлении вида на постоянное или временное проживание на Украине.

«Учтена возможная принадлежность заявителей одновременно к нескольким гражданствам с целью усиления контроля за гражданами России, которые пытаются иметь несколько гражданств», — написал Мельничук.