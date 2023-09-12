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Генсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

Генсек ООН призывает немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине - заместитель Гутерриша.

Генсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
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