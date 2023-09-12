Генсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыГенсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на УкраинеТАСС12 сентября, 17:18Генсек ООН призывает немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине - заместитель Гутерриша.© globallookpress.comНовость дополняется В мире, ООН1Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиГенсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на УкраинеАлександр Волков подписал новый контракт с UFCВ Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах