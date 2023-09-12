ФРГ не станет делать исключений из санкций для въезжающих россиян

Германия не станет делать исключений из антироссийских санкций для въезжающих в страну граждан РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни.

Согласно последней интерпретации Еврокомиссией о применяемых в отношении России санкциях, в ЕС запрещен ввоз всех без исключения товаров, которые перечислены в приложении XXI к регламенту №833/2014. Там, в частности, значатся смартфоны, ноутбуки и автомобили.

«Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено. Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны, конфискованы или конфискованы для дальнейшей переработки. Проверки на таможенных пунктах, направленные на исполнение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом» — заявили в немецкой таможне.