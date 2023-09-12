В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса

При этом власти утверждают, что оснований для паники нет, поскольку все те, кто был в тесном контакте с умершим, находятся в клиниках. Однако правительство штата советует гражданам использовать маски в качестве меры предосторожности при выходе на улицу.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши, которых здесь часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, и туда может попасть их зараженная слюна. Поэтому власти призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли. В 2018 году в штате Керала также была зафиксирована вспышка вируса Нипах, тогда умерли 17 человек.