ООН: ВС США убили мирного жителя Сирии вместо одного из главарей "Аль-Каиды"

Американские военные убили мирного жителя Сирии в ходе авиаудара, который, по их словам, был нанесен по одному из высокопоставленных членов террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.