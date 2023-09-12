Повстанцы в Мали захватили город Бурем

Повстанцы из северных районов Мали, объединенные в коалицию Постоянный стратегический состав (CSP), заявили о захвате города Бурем на востоке африканской страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление CSP.

Проведенная операция "привела к установлению контроля над лагерем и различными передовыми постами малийских вооруженных сил", приводит оно выдержки из заявления. Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что в районе Бурема велись "интенсивные бои".

Власти Мали пока не сообщали о каких-либо боях в районе Бурема. Между тем малийский новостной портал aBamako передал, что в настоящее время на востоке страны правительственными силами проводится крупная операция против террористов.

Ранее повстанцы-туареги объявили о возобновлении вооруженной борьбы с правительством Мали, прекратившейся после подписания восемь лет назад Алжирских соглашений. CSP объединяет две структуры туарегов - "Координацию движений Азавада" и "Платформу движений Алжира 14 июня 2014 года".