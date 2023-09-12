Премьер Польши заявил об отправке в ЕК ультиматума о продлении эмбарго на зерно с Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об отправке в Европейскую комиссию ультиматума по вопросу продления запрета на ввоз зерновых с Украины.
"Я отправил ЕК ультиматум. Или 15 сентября продляется запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет", - сказал он на брифинге.
По словам Моравецкого, Польша не может согласиться на нанесение вреда польскому сельскохозяйственному рынку, а украинские поставки представляют собой угрозу для него.
"Мы стремимся к приемлемым условиям для нас, для наших фермеров", - указал он.