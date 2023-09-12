Глава МИД Литвы Агне Билотайте заявила, что в соответствии с последней интерпретацией антироссийских санкций таможенные органы должны конфисковывать въезжающие в страну автомобили РФ . Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами», — сказала Билотайте.

Это коснется машин с российской регистрацией и номерами и распространится не только на россиян, но и всех граждан Евросоюза. Исключением станут водители, которые едут транзитом через Калининград и смогут это подтвердить с помощью транзитной визы или другого документа.