Белый дом анонсировал выступление Байдена в ООН

"Президент Байден не только выступит на Генеральной Ассамблее 19 сентября, но и встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в нейтрализации угроз международному миру и безопасности, продвижении глобального процветания и защите прав человека", - говорится в письменном заявлении Жан-Пьер. Детали в нем не приводятся.