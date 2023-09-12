Эрдоган намерен довести до конца работу над новой конституцией

"У нашей страны уже есть различный конституционный опыт. С 27 мая 1960 года наши конституции, к сожалению, были разработаны и введены в действие руководителями после госпереворотов. Наш долг сегодня - написать свою собственную историю и оставить величайшее наследие будущим поколениям к 100-летию нашей республики. Продолжать жить по конституции, которая со всеми внесенными в нее изменениями превратилась в лоскутное одеяло, стало бременем для политики и для страны", - сказал он.