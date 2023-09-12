В СБУ опровергли возбуждение дела в отношении Бабченко*

Служба безопасности Украины (СБУ) не возбуждала уголовное дело в отношении украинского журналиста Аркадия Бабченко* (включен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом изданию «Страна.ua» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее журналист сообщил, что, по его данным, в отношении него было возбуждено дело. Украинским спецслужбам, по его словам, было дано распоряжение задержать его и направить в Лукьяновское СИЗО после пересечения границы Украины. Бабченко предположил, что дело может быть связано с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского.

По данным пресс-службы СБУ, информация о возбуждении дела в отношении Бабченко не соответствует действительности.