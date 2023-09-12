Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в шантаже ЕС беженцами
Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу потенциальной угрозой от украинских беженцев в случае ослабления поддержки Киева со стороны ЕС. Такое мнение на своей странице в соцсетях выразил глава французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо.
Накануне, как писала «Парламентская газета», украинский лидер заявил о подобной угрозе в интервью изданию Economist. По его словам, сокращение помощи ВСУ создаст для Запада риски «на его собственном заднем дворе».
«Угрозы терактов?!» — выразил недоумение по поводу реплики Зеленского Филиппо.
Тем временем Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 12 сентября, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли 71,5 тысячи человек, при этом успехом эти действия для ВСУ не увенчались.