Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Европу потенциальной угрозой от украинских беженцев в случае ослабления поддержки Киева со стороны ЕС. Такое мнение на своей странице в соцсетях выразил глава французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо.

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Накануне, как писала «Парламентская газета», украинский лидер заявил о подобной угрозе в интервью изданию Economist. По его словам, сокращение помощи ВСУ создаст для Запада риски «на его собственном заднем дворе».

«Угрозы терактов?!» — выразил недоумение по поводу реплики Зеленского Филиппо.